В поселке Рефтинский похоронили 28-летнего парня, погибшего на спецоперации

Прощание с бойцом прошло 14 февраля Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В поселке Рефтинский похоронили 28-летнего Алексея Мокиенко, который погиб во время спецоперации на Украине. Известно, что молодой человек окончил девять классов, поступил в Асбестовский политехнический колледж.

- Отпевание и торжественное погребение бойца ЧВК прошли 14 февраля на Рефтинском кладбище, - уточнили в пресс-службе администрации Рефтинского ГО.

Ранее стало известно, что во время спецоперации 26 января погиб сержант парашютно-десантного взвода из поселка Шаля Владимир Гладких. Он был добровольцем. До этого Владимир Гладких работал на Свердловской железной дороге.

- Ушел добровольцем и принимал активное участие в боевых действиях, защищая Родину. Вечная память воину, искренние соболезнования его родным и близким, - написал на своей странице во «ВКонтакте» глава Шалинского городского округа Алексей Богатырев.