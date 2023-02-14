Хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде уступил хабаровскому «Амуру»

Это поражение не позволяет подняться екатеринбуржцам в восточной конференции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде уступил «Амуру». Встреча, проходившая на хабаровской арене, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки.

«Амур» первым открыл счет, на 18 минуте первого периода отличился Владислав Барулин. «Шоферы» ответили на это точным броском Анатолия Голышева, примечательно, что сегодня форвард празднует 28-летие.

В третьем периоде на 46 минуте Иван Николишин вновь вывел хабаровчан вперед, через четыре минуты Алексей Макеев сравнял счет, однако забрать победу уральцам не удалось: на 52 минуте Руслан Педан установил окончательный счет в матче и забрал два победных балла.

Это поражение не позволяет подняться екатеринбуржцам в восточной конференции, сейчас подопечные Николая Заварухина занимают четверную строчку в таблице: в активе команды 77 очков в 62 матчах, до конца «регулярки» остается шесть матчей.