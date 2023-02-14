Начальник полиции Екатеринбурга назвал самый криминальный район города

При этом он не уточнил, какого рода преступления преобладают на территории этих районов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый начальник полиции Екатеринбурга рассказал, что Орджоникидзевский район стал самым криминальным по итогам 2022 года. Именно на его территории происходит больше всего преступлений. Такие данные Максим Метелица предоставил во время отчета в городской думе.

- Это однозначно Орджоникидзевский район – территория обслуживания отдела полиции №15. Очень большая нагрузка по преступлениям существует на территории Чкаловского района – отдел полиции №12. Это те районы, которые наиболее выделяются, - отметил Максим Метелица.

При этом он не уточнил, какого рода преступления преобладают на территории этих районов.

Напомним, что 35-летний подполковник Максим Метелица возглавил УМВД Екатеринбурга в январе этого года, на этом посту он сменил Игоря Озерова. Службу в органах внутренних дел он начал в 2007 году в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска .