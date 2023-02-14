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НовостиНедвижимость14 февраля 2023 10:23

В Черноисточинске построят блочно-модульную котельную

На нее выделили 400 тысяч рублей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Котельная будет отапливать дома и социальные учреждения

Котельная будет отапливать дома и социальные учреждения

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом, где проживает несколько тысяч человек, построят новую котельную, на которую выделят 400 тысяч рублей. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Блочно-модульная котельная появится на улице Комсомольская, и будет обогревать дома и социальные учреждения. Подрядчик после заключения контракта должен будет провести работы в течение месяца.

Заявки от подрядчиков принимают до 20 февраля. Гарантия на котельную составит пять лет.