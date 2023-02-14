Горнолыжный комплекс «Гора белая» заплатит больше 600 тысяч за травму подростка

Мальчику после травмы сделали операцию, после которой он еще более месяца проходил реабилитацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

На горнолыжном комплексе «Гора белая» в январе 2021 года травмировался 13-летний мальчик, который собирался с родителями кататься на сноутюбинге.

- Во время прохода через турникет мальчик, пытаясь протянуть сноутюбинг через устройство, дернул его, не удержался на ногах, упал на ступеньку и сильно ударился правым коленом. Самостоятельно подняться подросток не смог. Спасатели оказали ему первую помощь и отвезли на снегоходе в травмпункт, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Травма оказалась тяжелой. Подростка направили в девятую детскую больницу в Екатеринбурге. Мальчику сделали операцию, после которой он еще более месяца проходил реабилитацию. Все это время с ним находилась мама, так как он не мог себя обслуживать и испытывал сильные боли.

После случившегося родители подростка подал иск в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила. Они требовал взыскать с горнолыжного комплекса компенсации морального вреда, штрафа и убытков.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила установил, что падение мальчика произошло из-за ненадлежащей организации прохода через турникет и частично удовлетворил требовании родителей подростка. С «Горы белой» в пользу мальчика решили взыскать компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей, в пользу отца и матери - по 60 тысяч рублей. Кроме того, папе должны возместить убытки в размере 4 552 рублей, расходы на составление претензии - 1 500 рублей и выплатить штраф - 177 276 рублей.

Горнолыжный комплекс не согласился с этим решением и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Однако там оставили решение Дзержинского районного суда без изменений.

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