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НовостиОбщество14 февраля 2023 10:19

Горнолыжный комплекс «Гора белая» заплатит больше 600 тысяч за травму подростка

Мальчик серьезно травмировал колено, упав на ступеньку
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Мальчику после травмы сделали операцию, после которой он еще более месяца проходил реабилитацию

Мальчику после травмы сделали операцию, после которой он еще более месяца проходил реабилитацию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На горнолыжном комплексе «Гора белая» в январе 2021 года травмировался 13-летний мальчик, который собирался с родителями кататься на сноутюбинге.

- Во время прохода через турникет мальчик, пытаясь протянуть сноутюбинг через устройство, дернул его, не удержался на ногах, упал на ступеньку и сильно ударился правым коленом. Самостоятельно подняться подросток не смог. Спасатели оказали ему первую помощь и отвезли на снегоходе в травмпункт, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Травма оказалась тяжелой. Подростка направили в девятую детскую больницу в Екатеринбурге. Мальчику сделали операцию, после которой он еще более месяца проходил реабилитацию. Все это время с ним находилась мама, так как он не мог себя обслуживать и испытывал сильные боли.

После случившегося родители подростка подал иск в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила. Они требовал взыскать с горнолыжного комплекса компенсации морального вреда, штрафа и убытков.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила установил, что падение мальчика произошло из-за ненадлежащей организации прохода через турникет и частично удовлетворил требовании родителей подростка. С «Горы белой» в пользу мальчика решили взыскать компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей, в пользу отца и матери - по 60 тысяч рублей. Кроме того, папе должны возместить убытки в размере 4 552 рублей, расходы на составление претензии - 1 500 рублей и выплатить штраф - 177 276 рублей.

Горнолыжный комплекс не согласился с этим решением и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Однако там оставили решение Дзержинского районного суда без изменений.

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