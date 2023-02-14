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НовостиОбщество14 февраля 2023 9:57

Власти Свердловской области отказались от установки новых камер на дорогах

Система фиксации нарушений развернута в полную силу
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Камер для фиксации нарушений на дорогах Свердловской области хватает

Камер для фиксации нарушений на дорогах Свердловской области хватает

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство Свердловской области отказалось от дальнейшей установки камер фото и видеофиксации на трассах, так как система фиксации на дорогах в настоящий момент развернута полностью. Об этом сообщил министр транспорта Свердловской области Василий Старков.

- Мы будет далее только эксплуатировать, а не развивать эту систему, - рассказывает министр.

На обслуживание существующей системы в 2023 году направят 1,2 миллиарда рублей. Главная задача, по словам Василия Старкова, не зарабатывать деньги, а пресекать нарушения ПДД водителями.