Власти Свердловской области отказались от установки новых камер на дорогах

Камер для фиксации нарушений на дорогах Свердловской области хватает Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство Свердловской области отказалось от дальнейшей установки камер фото и видеофиксации на трассах, так как система фиксации на дорогах в настоящий момент развернута полностью. Об этом сообщил министр транспорта Свердловской области Василий Старков.

- Мы будет далее только эксплуатировать, а не развивать эту систему, - рассказывает министр.

На обслуживание существующей системы в 2023 году направят 1,2 миллиарда рублей. Главная задача, по словам Василия Старкова, не зарабатывать деньги, а пресекать нарушения ПДД водителями.