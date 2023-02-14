В Екатеринбурге не хватает 30% водителей общественного транспорта

В Екатеринбурге по-прежнему не хватает водителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге остается очень острой проблема нехватки водителей общественного транспорта. Об этом сообщал председатель комитета по транспорту администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков.

- Проблема существует. На сегодняшний день некомплект водителей в Екатеринбурге составляет 30%. Мы договорились с Центром занятости об участии в Ярмарке вакансий, - рассказал Игорь Ощепков.

Сейчас в Екатеринбурге в сфере общественного транспорта перевозку пассажиров осуществляют два муниципальных предприятия и семь коммерческих перевозчиков.

Всего в этой сфере работают 1553 единицы техники: 1063 автобуса – 749 коммерческих и 314 муниципальных, 331 трамвай, 159 троллейбусов, 70 вагонов в метрополитене.