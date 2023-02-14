В Екатеринбурге возле ТЦ «Пассаж» обнаружили труп

Тело мужчины направлено на судмедэкспертизу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге возле ТЦ «Пассаж» 14 февраля обнаружили труп. Как сообщил «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полицейские установили, что умерший - это местный житель 1952 года рождения.

По предварительным данным, его смерть не носит криминального характера. Следователи проводят проверку.

- Проверка проводится следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга областного следственного комитета. Проведен осмотр места происшествия, опросы возможных очевидцев, - рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

Тело мужчины направлено на судмедэкспертизу. Следователи отметили, что при внешнем осмотре телесных повреждений у умершего нет.

Напомним, 13 февраля в Екатеринбурге возле здания налоговой на улице Тимирязева, 11 обнаружили труп мужчины. Тело находилось в гараже.

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