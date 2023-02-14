В Свердловской области трудоустроен каждый четвертый инвалид

Каждый год около пяти тысяч инвалидов на Урале ищут работу Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Свердловской области из 105 592 инвалидов трудоспособного возраста трудоустроены 27 179 человек, что составляет 25,7%. Такие данные приводит ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на Центр управления регионом Свердловской области.

Каждый год в службу занятости Свердловской области обращаются порядка пяти тысяч инвалидов, около 30% из них удается трудоустроить. Как правило, люди с ограниченными возможностями занимают должности менеджеров, вахтеров, подсобных рабочих, бухгалтеров, диспетчеров и кассиров.

В Свердловской области для работодателей с численностью работников более 199 человек квота на прием на работу инвалидов составляет 3%.