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НовостиОбщество14 февраля 2023 8:57

В Свердловской области трудоустроен каждый четвертый инвалид

Каждый год в службу занятости обращаются пять тысяч инвалидов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Каждый год около пяти тысяч инвалидов на Урале ищут работу

Каждый год около пяти тысяч инвалидов на Урале ищут работу

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Свердловской области из 105 592 инвалидов трудоспособного возраста трудоустроены 27 179 человек, что составляет 25,7%. Такие данные приводит ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на Центр управления регионом Свердловской области.

Каждый год в службу занятости Свердловской области обращаются порядка пяти тысяч инвалидов, около 30% из них удается трудоустроить. Как правило, люди с ограниченными возможностями занимают должности менеджеров, вахтеров, подсобных рабочих, бухгалтеров, диспетчеров и кассиров.

В Свердловской области для работодателей с численностью работников более 199 человек квота на прием на работу инвалидов составляет 3%.