Свердловская область получит более 500 млн рублей на развитие туризма

Поддержка туризма в Свердловской области осуществляется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область получит 589,7 миллиона рублей на развитие туризма. Деньги выделят из федерального бюджета. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

- Гранты из федерального бюджета на реализацию общественных инициатив в сфере туризма, а также программы по проектированию туристского центра Екатеринбурга поступят в бюджет Свердловской области в 2023 году, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Так, 332 миллиона рублей будет направлено на развитие прибрежных зон, строительство глэмпингов, а также на развитие «Демидовского маршрута». Еще 219,5 миллиона рублей пойдут на обустройство туристического центра Екатеринбурга.

Отметим, что поддержка туризма в Свердловской области осуществляется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Напомним, ране мы писали, что фестиваль Ural Music Night получит около 38 миллионов рублей из федерального бюджета. Распоряжение о направлении средств 9 февраля подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

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