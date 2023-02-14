Сеть «Баден-Баден» построит в Сысерти термальный комплекс с апартаментами

Фото: предоставлено Baden Family

Сеть «Баден-Баден» построит на горе Бессонова в Сысерти термальный комплекс с апартаментами. Как сообщили в пресс-службе Baden Family, 13 февраля проект был презентован генеральным директором группы компаний Евгением Кононовым на территории термального курорта на Уктусе.

- Проект планируется реализовать на территории туристско-рекреационного кластера «Большая Сысерть» и станет новой точкой притяжения для туристов. Успешная реализация проекта создаст дополнительные рабочие места в туризме и обеспечит круглогодичный и всесезонный отдых, - рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

На территории разместят не только термальные бассейны, сауны и бани, но и апартаменты со спа-комплексом, благоустроенный пляж на акватории Сысертского пруда и точки общественного питания. На крыше комплекса разместится смотровая площадка со свободным доступом.

Фото: предоставлено Baden Family

Представители «Баден-Баден» отмечают, что комплекс не ограничивает доступа к воде и подъема на гору. Наоборот, за счет бизнеса появится бювет с артезианской водой и общественный туалет у старта тропы в гору и на территории у воды. Ранее жители выступили против строительства комплекса, опасаясь, что будут перекрыты проходы и проезды к лыжной базе и пляжу.

Планируется, что строительство комплекса начнется во втором квартале 2023 года, а завершится - во втором квартале 2025 года. Пляж Baden beach оборудуют уже в 2023 году.

Отметим, что помимо спа-комплекса в планах у группы компаний Baden family - открытие в Сысерти 10 ресторанов, кафе и баров.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».