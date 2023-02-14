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НовостиНедвижимость14 февраля 2023 7:32

Свердловские власти отказались от идеи платного проезда по ЕКАД

Концессионное соглашение решили не заключать
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Скоро начнется реконструкция следующего участка ЕКАД

Скоро начнется реконструкция следующего участка ЕКАД

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Свердловской области приняло решение не заключать концессионное соглашение для реконструкции участка Екатеринбургской кольцевой автодороги от Московского до Тюменского тракта. Об этом рассказал региональный министр транспорта Василий Старков.

Ранее власти заявляли, что для ремонтных дорог привлекут частные компании, которые потом будут получать доход от платного проезда транзитного транспорта на этом участке трассы.

- С учетом того, что нам не удалось выработать единообразную схему, мы решили пойти по классическому пути, отказавшись от концессии и введения платы за транзитный проезд, - рассказал Василий Старков.

Недавно был заключен контракт на реконструкцию участка ЕКАД от Тюменского до Режевского тракта. Сейчас идет подготовка документации «под ключ», после начнутся работы на объекте.