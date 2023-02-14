В Екатеринбурге завершили поиски мужчины, пропавшего неделю назад

С мужчиной все в порядке Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге завершили поиски 46-летнего Игоря Кузнецова, пропавшего неделю назад. Он уехал на машине ГАЗон Next белого цвета и исчез. С 7 февраля его разыскивали близкие, сотрудники полиции и волонтеры.

- Он сам вышел на связь, сообщил, что с ним все в порядке, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Напомним, в Екатеринбурге продолжаются поиски 26-летнего парня-альбиноса Михаила Логинова. 21 января он бесследно исчез, оставив личные вещи и записку с просьбой не искать его.

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