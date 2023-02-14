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НовостиОбщество14 февраля 2023 6:55

На Урале скоростной поезд «Ласточка» планируют продлить до Североуральска

Жители просят продлить маршрут от стации «Бокситы» до города
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Сейчас электропоезд курсирует до пригородной станции

Сейчас электропоезд курсирует до пригородной станции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжат развивать движение запущенных поездов «Ласточка». Также планируется увеличивать поток пассажиров в уральские города. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков.

- В прошлом году было запущено направление рельсовыми автобусами из Кольцово в Качканар, а также из Екатеринбурга в Качканар, в Челябинск. Была запущена «Ласточка» до станции «Бокситы». Это направление было очень ожидаемым, так как поступало много обращений граждан. Планируем дотянуть «Ласточку» до Североуральска, - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков.

В настоящее время рельсовый автобус «Ласточка» заканчивает движение на пригородной станции «Бокситы». Однако, как уверяет Василий Старков на путях, которые долго не эксплуатировали, есть проблемы. Так, например, часть путей были демонтированы, а некоторые объекты перешли другому собственнику. Их будут оперативно решать совместно с РЖД. Также на скоростных поездах планируют увеличивать поток пассажиров.

Напомним, маршрут «Ласточки» Екатеринбург – станция «Бокситы» был запушен в конце января 2023 года.