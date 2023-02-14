На Урале скоростной поезд «Ласточка» планируют продлить до Североуральска

Сейчас электропоезд курсирует до пригородной станции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжат развивать движение запущенных поездов «Ласточка». Также планируется увеличивать поток пассажиров в уральские города. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков.

- В прошлом году было запущено направление рельсовыми автобусами из Кольцово в Качканар, а также из Екатеринбурга в Качканар, в Челябинск. Была запущена «Ласточка» до станции «Бокситы». Это направление было очень ожидаемым, так как поступало много обращений граждан. Планируем дотянуть «Ласточку» до Североуральска, - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков.

В настоящее время рельсовый автобус «Ласточка» заканчивает движение на пригородной станции «Бокситы». Однако, как уверяет Василий Старков на путях, которые долго не эксплуатировали, есть проблемы. Так, например, часть путей были демонтированы, а некоторые объекты перешли другому собственнику. Их будут оперативно решать совместно с РЖД. Также на скоростных поездах планируют увеличивать поток пассажиров.

Напомним, маршрут «Ласточки» Екатеринбург – станция «Бокситы» был запушен в конце января 2023 года.