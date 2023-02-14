В Свердловской области в 2023 году на дороги потратят 8,4 млрд рублей

Темпы ремонта дорога на Урале снижать не будут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в этом году на ремонт и строительство дорог потратят 8 миллиардов 400 миллионов рублей. Об этом сообщил министр транспорта региона Василий Старков.

- В 2023 году планы не уменьшаются. Сейчас объем мероприятий по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» составляет 8,4 миллиарда рублей. Объем федеральных средств пока 3,6 миллиарда рублей. Думаю, что к середине года объем средств увеличится, - говорит Василий Старков.

По его словам, в 2022 году объем вложений в дороги Свердловской области был на таком же уровне.

- В прошлом году на мероприятия по дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» общий объем средств составил 8 миллиардов 400 миллионов рублей, из которых 5 миллиардов рублей привлекли из федерального бюджета, - рассказывает региональный министр транспорта.

По словам Старкова, в прошлом году в регионе большое внимание уделялось приведению в порядок мостов. Закончен автомобильный мост в селе Махнево, который соединил два берега реки, запущено движение по мосту через Тагильский пруд, продолжили работу по реконструкции моста через железнодорожные пути по улице Циолковского в Нижнем Тагиле.

- Работа идет по графику, - подчеркнул Василий Старков.