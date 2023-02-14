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НовостиНедвижимость14 февраля 2023 6:54

В Свердловской области в 2023 году на дороги потратят 8,4 млрд рублей

Большую часть денег привлекут из федерального бюджета
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Темпы ремонта дорога на Урале снижать не будут

Темпы ремонта дорога на Урале снижать не будут

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в этом году на ремонт и строительство дорог потратят 8 миллиардов 400 миллионов рублей. Об этом сообщил министр транспорта региона Василий Старков.

- В 2023 году планы не уменьшаются. Сейчас объем мероприятий по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» составляет 8,4 миллиарда рублей. Объем федеральных средств пока 3,6 миллиарда рублей. Думаю, что к середине года объем средств увеличится, - говорит Василий Старков.

По его словам, в 2022 году объем вложений в дороги Свердловской области был на таком же уровне.

- В прошлом году на мероприятия по дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» общий объем средств составил 8 миллиардов 400 миллионов рублей, из которых 5 миллиардов рублей привлекли из федерального бюджета, - рассказывает региональный министр транспорта.

По словам Старкова, в прошлом году в регионе большое внимание уделялось приведению в порядок мостов. Закончен автомобильный мост в селе Махнево, который соединил два берега реки, запущено движение по мосту через Тагильский пруд, продолжили работу по реконструкции моста через железнодорожные пути по улице Циолковского в Нижнем Тагиле.

- Работа идет по графику, - подчеркнул Василий Старков.