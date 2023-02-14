В Свердловской области мошенники зарабатывают на отмене ночного тарифа

Перепрограммирование счетчиков выполняют ресурсоснабжающие организации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области появились мошенники, предлагающие перепрограммировать или заменить счетчики. Об этом предупредили свердловчан в департаменте информационной политики региона. Злоумышленники требуют за услугу деньги, хотя перепрограммирование счетчиков не только не обязательно, но и делать это должны бесплатно.

- Перепрограммирование счетчиков выполняют ресурсоснабжающие организации, - напомнили в департаменте информполитики. - Прежде чем подать заявку на перепрограммирование, оцените целесообразность.

Напомним, ранее в Свердловской области отменили действие ночного тарифа на электроэнергию в выходные и праздничные дни, а также установили новые тарифы на свет на 2023 года.

Тем, кто пользуется тарифом «день-ночь» может обратиться к энергетикам для перепрограммирования счетчика, но сначала в РЭК советуют проанализировать, даст ли это выгоду потребителю.

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