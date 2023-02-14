В поселке Черемухово пройдет прощание с уральцем, погибшим на СВО

Николай Маркелов погиб, исполняя воинский долг Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Черемухово в ДК «Малахит» 16 февраля пройдет прощание с уральцем, погибшим на СВО. Об этом сообщили в администрации Североуральского городского округа. Николай Маркелов погиб, исполняя воинский долг.

- От имени всех жителей Североуральского городского округа выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас. Скорбим вместе с вами, - сообщили в группе во «ВКонтакте» администрации.

Напомним, в городе Ревда 12 февраля простились с 33-летнем участником специальной военной операции Денисом Рыболовлевым. Уралец погиб во время выполнения боевого задания 19 января. Его похоронили с воинскими почестями на городском кладбище.

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