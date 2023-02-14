В Свердловской области за неделю зарегистрировано почти 40 тысяч случаев ОРВИ

В Екатеринбурге зарегистрировано 17 297 случаев заболевания ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за неделю с 6 по 12 февраля зарегистрировано 39 638 случаев ОРВИ. По данным Роспотребнадзора Свердловской области, это выше уровня прошлой недели на 2,2% и ниже среднего многолетнего уровня на 2,1%. Отмечается, что 58% из общего количества заболевших - это дети.

- В рамках лабораторного мониторинга за возбудителями гриппа и ОРВИ в лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и медорганизаций за неделю обследовано 822 человека: доминирует грипп В, - рассказали санврачи.

В Екатеринбурге с 6 по 12 февраля зарегистрировано 17 297 случаев заболевания ОРВИ. Это ниже уровня прошлой недели на 2,2% и ниже среднего многолетнего уровня на 8,7%.

По данным Роспотребнадзора на 13 февраля в Свердловской области неблагополучными по заболеваемости ОРВИ являются поселок Уральский, Ссбестовский городской округ, Богданович, Сухой Лог и Первоуральск.

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