В Свердловской области стартовал пилотный проект по раннему выявлению рака

В случае обнаружения опухоли с подтвержденным гистологическим исследованием пациента в трехдневный срок примут медики Свердловского областного онкодиспансера Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области стартовал пилотный проект по раннему выявлению колоректального рака, который по распространенности входит в тройку лидеров среди злокачественных новообразований. В проекте участвует межмуниципальный медицинский центр Асбеста, а также прикрепленные к нему Рефтинский, Малышева, Сухой Лог и Белоярский. В рамках проекта в 2023 году первым этапом скрининга планируется охватить 18 806 человек.

- Для нас большая ответственность быть первыми. Мы к этому готовы: есть и специалисты, и оборудование, - рассказал главный врач межмуниципального центра Асбеста Игорь Брагин. - В лаборатории имеются высокоэффективные тест-системы, позволяющие проводить исследования анализа кала на скрытую кровь иммунохимическим количественным методом.

При положительном результате анализа пациента направят на колоноскопию. Затем, в случае обнаружения опухоли с подтвержденным гистологическим исследованием пациенту дадут направление в областной онкодиспансер, где ему назначат схему лечения.

Новый алгоритм обследования сформировал Минздрав Свердловской области. Реализация проекта стала возможной благодаря региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» реализуемой в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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