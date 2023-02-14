Мэр Нижнего Тагила опубликовал список домов, где заменят лифты

В Нижнем Тагиле в 2023 году в многоквартирных домах заменят 77 лифтов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» список домов, где заменят лифты.

- Как и обещал, публикую перечень домов, в которых заменят лифты в этом году, - написал глава города.

Напомним, в Нижнем Тагиле в 2023 году в многоквартирных домах заменят 77 лифтов. На это потратят 190 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что из регионального бюджета в 2023 году будет выделено 400 миллионов рублей на замену старых лифтов Асбесту, Нижнему Тагилу, Заречному, Лесному и Екатеринбургу. В Екатеринбурге в этом году будет установлено 199 лифтов, шесть в Асбесте, два в Лесном и один в Заречном.

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