В Екатеринбурге возле здания налоговой обнаружили труп мужчины

На месте работали следователи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге возле здания налоговой на улице Тимирязева, 11 обнаружили труп мужчины. Тело находилось в гараже.

- Здесь замок висел до вчерашнего дня, ночью сорвали замок - и там труп, я его обнаружил утром, - рассказал мужчина «Четвертому каналу». - Дверь была открыта, я заглянул, а он там лежит.

По словам очевидцев, на месте, где обнаружили тело, работали следователи. «КП-Екатеринбург» запросила комментарий в СК по Свердловской области.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле в заброшенной воинской части нашли тело мужчины. Как сообщил пресс-секретарь регионального главка ГУМВД Валерий Горелых, скончавшимся оказался 39-летний местный житель. Предварительно, он умер от переохлаждения. Тело уральца отправлено на судмедэкспертизу.

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