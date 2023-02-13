В Лесном местного жителя осудили за хранение дома килограмма наркотиков

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лесном осудили местного жителя, у которого нашли больше килограмма наркотиков. Во время разбирательства выяснилось, что в июне прошлого года мужчина приобрел у неизвестного лица крупную партию «запрещенки».

- Получив информацию о нахождении тайника, злоумышленник перевез его содержимое из Пермского края в свой родной город. В посылке оказался гашиш, который мужчина хранил у себя дома, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере». По решению суда уралец получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге автоинспекторы задержали 38-летнюю местную жительницу, в машине которой нашли партию наркотиков. Полицейские остановили Nissan Qashqai в ночь на 11 февраля.

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