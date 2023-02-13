Тагильчанка потеряла почти 400 тысяч, поверив телефонным мошенникам

Тагильчанке настоятельно рекомендовали самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 54-летняя местная жительница лишилась почти 400 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Ей позвонили накануне и рассказали, что на имя пытаются оформить кредит, ей даже назвали имя и фамилию предполагаемого злоумышленника.

- Понятно, что никакого Климентьева женщина не знала, о чем и уведомила так называемого следователя. Тот, в свою очередь, предупредил, что в ближайшее время с женщиной свяжется сотрудник, который проконсультирует, что нужно предпринять, - уточнили в ГУ МВД по Свердловской области.

Тагильчанке настоятельно рекомендовали самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет», после чего женщина оформила займ на 270 тысяч.

Через несколько дней ее попросили перевести еще 110 тысяч аналогичным способом, что она и сделала.

После женщина ждала, когда ей вновь позвонят и сообщат, все ли в порядке с ее денежными средствами, но «сердобольные следователи и работники банка» так больше и не вышли на связь. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - добавили в полиции.