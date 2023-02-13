В уральской колонии женщина принесла на свидание наркотики для заключенного

«Запрещенка» предназначалась мужчине, который отбивает наказание по статьям «Грабеж» и «Причинение тяжких телесных повреждений» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральской колонии в поселке Восточный женщина, пришедшая на длительное свидание к осужденному, пыталась передать ему наркотики. Инцидент произошел в исправительном учреждении № 52. В подкладке ее косметички обнаружили два подозрительных свертка.

- «Запрещенка» предназначалась мужчине, который отбивает наказание по статьям «Грабеж» и «Причинение тяжких телесных повреждений», - уточнили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в поселке Восточный мужчина освободился из колонии № 45 и в тот же день попался на нарушении закона: 10 февраля он пытался передать за периметр партию мобильных телефонов.

Работники исправительного учреждения быстро задержали злоумышленника с «запрещенкой». Теперь мужчине грозит штраф в размере пяти тысяч рублей. Кстати, только в прошлом году сотрудники учреждений изъяли около 700 телефонов.