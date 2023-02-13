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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 15:18

В центре Екатеринбурга столкнулись иномарка и трамвай

Авария произошла на пересечении улиц 8 марта и Радишева
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Авария произошла на пересечении улиц 8 марта и Радишева

Авария произошла на пересечении улиц 8 марта и Радишева

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурге автомобилисты встали в пробку из-за столкновения иномарки Renault и трамвая, который следовал по маршруту № 10. Авария произошла вечером 13 февраля на пересечении улиц 8 марта и Радишева.

Очевидцы происшествия рассказали паблику «Инцидент. Екатеринбург», что водитель легковушки пытался проскочить перекресток, однако не успел.

- Хотел пролететь, но столкнулся с трамваем, загорелся. Пожарные уже потушили, - отметили местные жители.

В отделении пропаганды ГИБДД «КП-Екатеринбург» сообщили, что в аварии обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее в Екатеринбурге водитель иномарки Audi A5 сбил школьника, который перебегал дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел на улице Народной Воли днем 13 февраля. Пострадавшего пешехода госпитализировали.