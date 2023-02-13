Фото: Telegram-канал главы Невьянского ГО Александра Берчука

В Невьянске посмертно наградили героя спецоперации на Украине Анджея Белоусова. Орден Мужества получила его мама Анжелика Игоревна Стафеева.

- На аппаратном совещании вручили маме добровольца Анджея Белоусова орден Мужества. Анджей Белоусов награжден орденом Мужества посмертно, за проявленный героизм при исполнении воинского долга по защите нашей Родины. Вечная память, тебе, Герой, - написал глава Невьянского ГО Александр Берчук.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге родственникам погибшего на спецоперации Вячеслава Чурова вручили орден Мужества. Награду они получили из рук главы администрации Орджоникидзевского района.

- Ефрейтор Вячеслав Чуров за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, указом Президента Российской Федерации награжден орденом Мужества, - уточнили в пресс-службе администрации Орджоникидзевского района.