В Екатеринбурге водитель Audi сбил школьника, перебегавшего дорогу в неположенном месте

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель иномарки Audi A5 сбил школьника, который перебегал дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел на улице Народной Воли днем 13 февраля. Пострадавшего пешехода госпитализировали.

- В результате ДТП пострадал девятилетний мальчик, с места происшествия с травмой головы он был доставлен в лечебное учреждение № 9, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Известно, что за рулем Audi сидел 30-летний мужчина, в момент происшествия он был трезв.

Напомним, что на четвертом километре автодороги обход села Туринская Слобода днем 12 февраля водитель Ford Focus не предоставила преимущества SsangYung Actyon при выезде со второстепенной дороги и столкнулась с ним.

В ДТП пострадали двое детей - пассажиры Ford. Шестилетней девочке диагностировали ушибы и после осмотра отпустили домой, 11-летнего мальчика госпитализировали с переломом кисти.

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