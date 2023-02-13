Участок трассы Екатеринбург-Тюмень длиной 30 километров расширят до четырех полос

Работы запланированы на участке от 261 по 289 километры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще почти 30 километров федеральной трассы Екатеринбург-Тюмень будут расширены с двух до четырех полос, при этом транспортные потоки разделят металлическим барьерным ограждением. Работы запланированы на участке от 261-го по 289-й километры.

- Кроме того, капитально отремонтированы будут также искусственные сооружения, включая путепровод через железную дорогу, мосты через реки Айба, Кармак и Тугулымка, - уточнили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Также на данном участке предусмотрено устройство пяти разворотных петель и автобусных остановок.

Кстати, ранее стало известно, что «Уралуправтодор» заключил контракт на строительство и реконструкцию обходов Богдановича и Белоярского.

- Этим проектом предусмотрены работы на 72-м км трассы Р-351, включая реконструкцию существующей дороги на 46-километровом участке и новое строительство обходного маршрута протяженностью 26 км, - добавили в пресс-службе дорожного агентства.