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НовостиОбщество13 февраля 2023 13:20

Участок трассы Екатеринбург-Тюмень длиной 30 километров расширят до четырех полос

Транспортные потоки разделят металлическим барьерным ограждением
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Работы запланированы на участке от 261 по 289 километры

Работы запланированы на участке от 261 по 289 километры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще почти 30 километров федеральной трассы Екатеринбург-Тюмень будут расширены с двух до четырех полос, при этом транспортные потоки разделят металлическим барьерным ограждением. Работы запланированы на участке от 261-го по 289-й километры.

- Кроме того, капитально отремонтированы будут также искусственные сооружения, включая путепровод через железную дорогу, мосты через реки Айба, Кармак и Тугулымка, - уточнили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Также на данном участке предусмотрено устройство пяти разворотных петель и автобусных остановок.

Кстати, ранее стало известно, что «Уралуправтодор» заключил контракт на строительство и реконструкцию обходов Богдановича и Белоярского.

- Этим проектом предусмотрены работы на 72-м км трассы Р-351, включая реконструкцию существующей дороги на 46-километровом участке и новое строительство обходного маршрута протяженностью 26 км, - добавили в пресс-службе дорожного агентства.