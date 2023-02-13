«Атомстройкомплекс» увеличил объем выпуска стеновых материалов на своем заводе

Выпуск твинблоков на заводе «Теплит» увеличился на 6%. Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Модернизация производства позволила компании «Атомстройкомплекс» увеличить объем выпуска одного из основных стеновых материалов, применяемых в строительстве индивидуальных и многоквартирных домов в Свердловской области. Выпуск твинблоков на заводе «Теплит» увеличился на 6 % и теперь достигает 700 тыс. кубометров в год. Завод входит в пятерку крупнейших производителей автоклавного газобетона России, а в регионе его продукцию применяют для кладки наружных стен большинство застройщиков многоквартирного жилья.

Объем инвестиций в модернизацию производства составил более 230 млн рублей. Из них 170 млн рублей завод получил в виде займа под 1% в рамках участия в национальном проекте «Повышение производительности труда». Благодаря этому удалось не только увеличить объём производства, но и сделать процесс выпуска «Твинблока» полностью безотходным. За счёт дополнительной установки кантователя нижний подрезной слой массива отправляется в дальнейшую переработку.