В Нижнем Тагиле спасатели помогли школьнику, на пальце которого застряло металлическое кольцо

Фото: пресс-служба тагильского Центра защиты населения

Спасатели Нижнего Тагила получили необычный вызов: 14-летний школьник надел на палец металлическое кольцо и не смог снять его самостоятельно, в течение двух дней семья подростка пыталась вызволить конечность, в итоге пришлось обращаться к спасателям.

- В поисково-спасательную службу МБУ «Центр защиты населения» обратилась женщина с просьбой снять металлическое кольцо, которое не смогли снять уже второй день. Спасатели при помощи капроновой нитки освободили молодого человека от кольца, - уточнили в пресс-службе тагильского Центра защиты населения.

Напомним, в марте прошлого года в Североуральске мальчик застрял на горке, расположенной на детской площадке. Спасателям пришлось разрезать конструкцию, чтобы спасти ребенка

- Медицинская помощь ребенку не потребовалась, - говорилось в сообщении регионального ГУ МЧС.