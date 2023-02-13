Уголовное дело было прекращено Фото: Алексей БУЛАТОВ

В картотеке Кировского суда Екатеринбурга появилось решение по уголовному делу в отношении бывшей воспитательницы детского дома на ЖБИ Татьяны Петровой. 25 декабря в группе, в которой работала женщина, скончалась 4-летняя девочка.

Как следует из решения суда, ребенок упал в емкость для дезинфекции игрушек. В общей сложности девочка пролежала в воде 13 минут.

- Оставив ее без присмотра одну в спальном помещении группы № 6, тем самым выполнив свои профессиональные и трудовые обязанности ненадлежащим образом, в связи с чем в 18:24 вниз головой в вышеуказанную емкость для дезинфекции игрушек, стоящую в правом от входа в вышеуказанное спальное помещение углу, наполненную раствором дезинфицирующего средства. В период с 18:24 до 18:37 голова находилась в вышеуказанной емкости в растворе дезинфицирующего средства, в связи с чем отсутствовал доступ воздуха в ее дыхательные пути. [] была извлечена из вышеуказанной емкости в 18:37 – говорится в решении.

Следственный комитет расследовал уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Однако сроки давности истекли и женщина избежала наказания. Уголовное дело было прекращено 16 января 2023 года.