Сотрудников на нижнетагильский УВЗ ищут через федеральный канал

Сотрудникам обещают бонусы и высокую зарплату Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудников на главный танковый завод в Нижнем Тагиле начали искать с помощью федерального телеканала. Сюжет о бонусах работы на «Уралвагонзаводе» появился в выпуске новостей на телеканале «Россия 1».

В видеосюжете рассказывается о том, каких специалистов ждут на предприятии, а также какие бонусы полагаются сотрудникам. Новых рабочих ждут на «Уралвагонзаводе» из-за большого объема госзаказов.

- Чтобы выполнить внушительный гособоронзаказ, на заводе даже сократили выпуск гражданской продукции. Сотрудников переобучили. Работают новички бок о бок с наставниками. Чистые, тихие цеха, высокая зарплата. Некоторые приходят из принципа помочь друзьям в зоне СВО, - рассказывают журналисты в выпуске телеканала «Россия 1».

Для новых сотрудников при предприятии запустили специальный учебный центр, во время учебы студентам платят стипендию, а после экзамена сразу устраивают на работу.

Помимо высоких зарплат специалистам «Уралвагонзавода» обещают квартиры в найм в новостройках, а семьям с детьми предлагают группы в детских садах, работающие до 21:00.