Власти направили 100 млн рублей на строительство второй очереди «Дацюк Арены»

Вторая очередь «Дацюк Арены» будет расположена на месте здания трибун открытого стадиона «Юность» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Свердловской области направило 100 миллионов рублей на строительство второй очереди «Дацюк Арены». Советующее постановление принято кабинетом министров. Эти деньги в качестве приза в 2022 году в Ночной хоккейной лиге получила хоккейная команда «СВ Металл».

- Деньги поступили в бюджет Свердловской области и направлены Екатеринбургу, - рассказали в департаменте информполитики региона.

На церемонии закладки первого камня второй очереди «Дацюк Арены» присутствовал хоккеист и олимпийский чемпион Павел Дацюк, а также полпред Президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Кроме того, в закладке камня приняли участие также президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и директор команды СВ «Металл» Сергей Скубаков.

Вторая очередь «Дацюк Арены» будет расположена на месте здания трибун открытого стадиона «Юность». Новый комплекс в три этажа будет включать в себя ледовую арену на втором этаже здания, где разместятся поле с трансформируемым хоккейным льдом.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».