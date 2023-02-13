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НовостиОбщество13 февраля 2023 10:43

Власти направили 100 млн рублей на строительство второй очереди «Дацюк Арены»

Деньги в качестве приза получила хоккейная команда «СВ Металл»
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Вторая очередь «Дацюк Арены» будет расположена на месте здания трибун открытого стадиона «Юность»

Вторая очередь «Дацюк Арены» будет расположена на месте здания трибун открытого стадиона «Юность»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Свердловской области направило 100 миллионов рублей на строительство второй очереди «Дацюк Арены». Советующее постановление принято кабинетом министров. Эти деньги в качестве приза в 2022 году в Ночной хоккейной лиге получила хоккейная команда «СВ Металл».

- Деньги поступили в бюджет Свердловской области и направлены Екатеринбургу, - рассказали в департаменте информполитики региона.

На церемонии закладки первого камня второй очереди «Дацюк Арены» присутствовал хоккеист и олимпийский чемпион Павел Дацюк, а также полпред Президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Кроме того, в закладке камня приняли участие также президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и директор команды СВ «Металл» Сергей Скубаков.

Вторая очередь «Дацюк Арены» будет расположена на месте здания трибун открытого стадиона «Юность». Новый комплекс в три этажа будет включать в себя ледовую арену на втором этаже здания, где разместятся поле с трансформируемым хоккейным льдом.

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