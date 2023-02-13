Свердловский губернатор попросил Москву снизить тарифы на электричество

В Свердловской области подскочили тарифы на свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к федеральным властям с предложениями по снижению тарифа на электричество, который с января 2023 года действует в Свердловской области.

В первом предложении речь идет о снижении индикативной цены на электроэнергию, что поможет снизить тариф. Это одна из составляющих тарифа, которую устанавливает Федеральная антимонопольная служба.

- Фактически индикативная цена определяет, за сколько гарантирующие поставщики – компании, которые поставляют в наши дома электричество, будут покупать электроэнергию на оптовом рынке у компаний, которые эту энергию производят, генерируют, — рассказывает член экспертной группы при Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимир Имамов.

Сейчас в Свердловской области электроэнергию вырабатывают с профицитом, поэтому индикативная цена не должна была расти год от года, но она индексируется каждый год, сегодня этот показатель в Свердловской области самый высокий по России.

Для снижения тарифов на свет в Свердловской области нужно изменить алгоритм расчета тарифов по методике ФАС. Именно такое предложение содержится в официальном письме Евгения Куйвашева.

Решение о поэтапном переходе Свердловской области на новую методику расчета могло существенно улучшить ситуацию.

- Учитывая, что подавляющее большинство потребителей у нас используют именно двухтарифные приборы учета, в ФАС еще в прошлом году направлялось предложение о том, чтобы переход на новую методику для нашего региона был постепенным. Не сразу, а, скажем, в течение 2-3 лет. Но пока решения по этому вопросу на федеральном уровне нет, – говорит Владимир Имамов.

Новые тарифы в Свердловской области Региональная энергетическая комиссия утвердила в январе. Всех потребителей перевели на одноставочный тариф. Для возвращения на двухставочный тариф нужно обратиться в энергосбытовую компанию, специалисты которой в порядке очереди бесплатно перепрограммируют прибор учета. Также теперь отменено действие ночного тарифа в выходные и праздничные дни.