В Горном Щите до 10 марта перекроют улицу Титова

Строители установят дорожные знаки и указатели, указывающие на проведение работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Горном Щите с 3 до 10 марта перекроют улицу Титова. Проезд будет закрыт из-за строительства газопровода низкого давления.

- Рабочие АО «Екатеринбурггаз» закроют движение транспорта по улице Титова на участке в районе дома № 3б, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

В администрации города отметили, что строители установят дорожные знаки и указатели, информирующие о проведении работ, а по их завершению восстановят все элементы нарушенного благоустройства.

Напомним, в Екатеринбурге почти на два месяца перекрыли движение по улице Народной Воли. Планируется, что ограничения на участке от 8 Марта до Степана Разина будут действовать по 30 марта. Дорогу перекрыли из-за реконструкции улицы Народной Воли.

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