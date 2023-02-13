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НовостиОбщество13 февраля 2023 9:42

В Нижнем Тагиле открыли мемориальную доску в память о лазарете

Она появилась на здании школы №138
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Доску открыли в торжественной обстановке 11 февраля. Фото: Дмитрий Багаев

Доску открыли в торжественной обстановке 11 февраля. Фото: Дмитрий Багаев

В Нижнем Тагиле на здании школы №138 11 февраля открыли мемориальную доску в память о работе лазарета Всероссийского Земского Союза, действовавшего в городе при железнодорожном училище в годы Первой мировой войны. Установку мемориальной доски инициировал учитель истории Алексей Пермяков. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

На церемонии открытия доски говорили о том, что важно сохранять память о важных событиях и объектах. После мероприятия для школьников провели интерактивную экскурсию.

Напомним, что в 2022 году к 300-летию Нижнего Тагила на Привокзальной площади установили стелу в честь присвоения звания Город трудовой доблести.