В Нижнем Тагиле открыли мемориальную доску в память о лазарете

Доску открыли в торжественной обстановке 11 февраля. Фото: Дмитрий Багаев

В Нижнем Тагиле на здании школы №138 11 февраля открыли мемориальную доску в память о работе лазарета Всероссийского Земского Союза, действовавшего в городе при железнодорожном училище в годы Первой мировой войны. Установку мемориальной доски инициировал учитель истории Алексей Пермяков. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

На церемонии открытия доски говорили о том, что важно сохранять память о важных событиях и объектах. После мероприятия для школьников провели интерактивную экскурсию.

Напомним, что в 2022 году к 300-летию Нижнего Тагила на Привокзальной площади установили стелу в честь присвоения звания Город трудовой доблести.