У трех депутатов гордумы Екатеринбурга нашли ошибки в декларациях о доходах

Ошибки в декларациях трех депутатов обсудят на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности Фото: Алексей БУЛАТОВ

У трех депутатов гордумы Екатеринбурга Александра Караваева, Антона Швалева и Виктора Сомикова нашли ошибки в декларациях о доходах. Их объяснения заслушают на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности населения 14 февраля.

Как указано на сайте гордумы, будут рассмотрены сведения о результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 – 2021 годы, представленных депутатами.

- У Департамента противодействия коррупции Свердловской области возникли вопросы к предоставленным депутатами декларациям о доходах, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе гордумы. - Подробно ситуация будет разбираться на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности завтра.

Напомним, ранее мы писали, что депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Холодарева сняли с должности зампредседателя комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности, а также комиссии по бюджету и экономической политике. Как сообщалось на 66.RU, это связано с нарушениями, которые нашли в декларации депутата.

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