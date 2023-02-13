Пока многие празднуют день влюбленных зимой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День святого Валентина в России попросили не запрещать, а избавиться от него постепенно мирным путем. Об этом рассказала изданию NEWS.ru детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

По ее словам, сложно сразу отказаться от даты, которую россиянам навязывали на протяжении трех десятилетий. Это же относится и к Хэллоуину. Поэтому нужно постепенно заменить этот западный праздник на День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.

По словам Ирины Волынец, сама идея признаться друг другу в любви – хорошая. Но задача государства - поощрять не западный праздник, а российский.

- Задача государства - не запрещать и не наказывать, а поощрять. Нельзя в одночасье взять и запретить День святого Валентина, - заключила детский омбудсмен.

Напомним, что День святого Валентина отмечают каждый год 14 февраля.