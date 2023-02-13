В Кольцово задержали мужчину, устроившего дебош на борту самолета

Сотрудники транспортной полиции доставили нарушителя в дежурную часть Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольцово задержали 40-летнего мужчину, устроившего дебош на борту самолета. Пассажир рейса Москва-Екатеринбург требовал алкоголь у бортпроводников, а когда ему отказали начал буянить и материться.

- Согласно акту командира воздушного судна, данный пассажир во время полета, находясь в состоянии опьянения, попросил у бортпроводников спиртные напитки, а после отказа начал выражать свое недовольство и высказываться грубой нецензурной бранью, - сообщили в УТ МВД России по УрФО.

От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Сотрудники транспортной полиции доставили нарушителя в дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту «Кольцово».

Оказалось, что мужчина уже неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе и за аналогичные правонарушения. В этот раз на него составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».