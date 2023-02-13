В школы и детсады Каменска-Уральского вернули электричество

Подачу электроэнергии в Каменске-Уральском оперативно возобновили Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 13 февраля на электростанции «Скала» в Каменске-Уральском произошла авария, из-за которой в городе без света остались 57 домов, три детских сада и две школы. Об этом пишет портал KU66.RU.

После этого энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий ЧП. К обеду на всех объектах подачу электроэнергии удалось восстановить. Сейчас социальные объекты работают в обычном режиме.

В домах горожан также есть электричество.