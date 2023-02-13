На Ямале простились с 28-летним земляком, погибшим во время СВО

В Приуральском районе простились в участником СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приуральском районе Ямала простились с погибшим в зоне проведения специальной военной операции 28-летним Сергеем Назаровым. Об этом пишет портал «Ямал 1».

По словам главы района Ивана Сакала, в 2012 году Назаров окончил школу в Аксарке. В сентябре минувшего года мужчина отправился служить по контракту стрелком-гранатометчиком. Он погиб в январе.

Знакомые Сергея Назарова рассказали, что боец был отзывчивым человеком, и выразили соболезнования родным участника СВО.