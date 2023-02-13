На свердловской трассе в ДТП пострадали два ребенка

Одного из водителей ослепило солнце Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 4-м километре автодороги обход села Туринская Слобода днем 12 февраля водитель Ford Focus не предоставила преимущества SsangYung Actyon при выезде со второстепенной дороги и столкнулась с ним.

В ДТП пострадали двое детей - пассажиры Ford. Шестилетней девочке диагностировали ушибы и после осмотра отпустили домой, 11-летнего мальчика госпитализировали с переломом кисти.

- Дети перевозились на заднем пассажирском сиденье, девочка - в детском автокресле, соответствующем росту и весу, оба ребенка были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему в дорожном происшествии серьезно не пострадали, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

За рулем Ford Focus находилась 32-летняя женщина, имеющая стаж вождения три года. Она объяснила инспекторам ГИБДД, что не заметила SsangYung при выезде на главную дорогу, так как ее ослепило солнце. На женщину составили протоколы по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ и ст. 12.24 КоАП.

Проведена процедура освидетельствования водителей на состояние опьянения, оба водителя трезвы.

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