Свердловчане переводят злоумышленникам деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральцы пожаловались на мошенников, рассылающих письма от имени приставов. Об этом сообщили в ГУФССП России по Свердловской области. Злоумышленники в рассылке размещают ссылку на «зеркальный» сайт не имеющий отношения к настоящему сайту судебных приставов.

- Таким образом крадутся персональные данные граждан. Кроме того, суммы предлагаются для оплаты небольшие в размере 300-500 рублей и, как правило, граждане, не вдаваясь в подробности, быстро оплачивают это якобы «досудебное». Денежные средства уходят мошенникам, а действительно реальная имеющаяся задолженность может остаться неоплаченной, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Фото: ГУФССП России по Свердловской области

Приставы напомнили жителям Свердловской области, что они исполняют при вынесении постановлений решение суда, а досудебное разбирательство не входит в компетенцию ФССП.

Узнать о своих задолженностях можно на официальных сайтах r66.fssp.gov.ru (ГУ ФССП России по Свердловской области) и fssp.gov.ru (ФССП России), а также через портал Госуслуг.

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