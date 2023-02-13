Уральские врачи без операции поставили на ноги инструктора по горным лыжам

Подвижность коленного сустава спортсменки благодаря врачам «Липовки» была восстановлена Фото: Минздрав Свердловской области

Уральские врачи из специализированной больницы «Липовка» без операции поставили на ноги инструктора по горным лыжам Марину с травмой связок коленного сустава. Медики вернули молодой женщине возможность ходить с помощью индивидуально подобранного комплекса упражнений и нового оборудования. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области.

- Для меня разработали целый комплекс упражнений, в том числе на тренажере Бубновского, предназначенном для восстановления функций опорно-двигательного аппарата, - рассказала женщина. - Ежедневные упражнения на баланс и стабилизацию, координацию движений в пространстве постепенно начали давать эффект и усилили мышечную взаимосвязь. Затем добавили анаэробную нагрузку - велотренировки.

Подвижность коленного сустава спортсменки благодаря врачам «Липовки» была восстановлена.

В региональном Минздраве отметили, что новейшим оборудованием для восстановления и реабилитации специализированную больницу оснастили в 2022 году - более 200 единиц приобретено за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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