В ближайшие дни существенных изменений в погоде не ожидается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики рассказали, когда в Свердловской области ожидается похолодание. По данным Уральского гидрометцентра, температура воздуха будет ниже нормы на два градуса в период с 16 по 20 февраля.

- Ночью -14... -19 градусов, при прояснении - до -23° градусов, днем -5... -10 градусов, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. - 19-20 февраля немного осадков перепадет южным районам Свердловской области. Ветер в этот период преимущественно восточный со скоростью от слабого до умеренного.

Что касается ближайших дней, то, по прогнозам синоптиков, существенных изменений не ожидается. Снег вероятен в отдельных районах. Столбики термометров ночью покажут от -9 до -14 градусов, на севере Свердловской области - до -20 градусов, днем -3... -8 градусов.

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