В Екатеринбурге девушка помогла бабушке спасти кошку, упавшую с балкона

Фото: группа во «ВКонтакте» «Зооспас в Екатеринбурге»

В Екатеринбурге девушка, проходя мимо дома на Боровой, 19, заметила, что на четвертом этаже бабушка, перегнувшись через перила балкона, пытается достать кошку. Питомица выскочила на козырек балкона этажом ниже. Девушка не смогла пройти мимо и решила помочь.

Сначала она вычислила, в какой квартире находится пенсионерка и, попав к ней, тоже попыталась достать кошку. Затем девушка поняла, что сами они не справятся, и позвонила спасателям.

- Поняв, что они могут только столкнуть кошку с узенькой кромки, позвонила в 112, там получила наш номер, и затем дождалась нашего приезда, хотя она просто прохожий и не имеет никакого отношения ни к кошке, ни к ее хозяйке, - рассказал зооспасатель Евгений Зенков в группе во «ВКонтакте» «Зооспас в Екатеринбурге».

Волонтер приехал на помощь к женщинам. Около двух минут ему потребовалось, чтобы достать из чехла удочку, захватить кошку удавкой и втянуть в квартиру. Сейчас питомица в безопасности.

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