В ночных барах Екатеринбурга задержали подростков

Стражи порядка провели рейд по ночным клубам Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 12 февраля городская полиция провела рейд по барам Екатеринбурга. Всего стражи порядка наведались с неожиданным визитом в десять развлекательных заведения, где задержали шесть подростков за то, что они находились в ночное время после 22 часов вне дома и без присмотра родителей.

Также, по данным телеграмм-канала «Патрульный участок», один из несовершеннолетних оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому ему пришлось вызвать бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила его в больницу.

Родителей подростков привлекли к административной ответственности, а с самими школьниками провели профилактические беседы.