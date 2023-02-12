На Тюменском тракте столкнулись три автомобиля

В аварии пострадали три автомобиля. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург" в ВК

В 15:15 12 февраля на Тюменском тракте произошло ДТП с участием двух отечественных легковых автомобилей и иномарки. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в отделении пропаганды ГИДД по Свердловской области.

По предварительной информации, 49-летний мужчина за рулем «Волги» во время перестроения из левой полосы в правую, создал помеху для движения иномарки «Киа» под управлением 27-летней женщины. Водитель иномарки, чтобы уйти от столкновения, вывернула руль вправо, въехала в барьерной ограждение, после чего машину «Киа» развернуло и отбросило на «Ладу», которая двигалась в попутном направлении. За рулем «Лады» находился 49-летний мужчина.

- В результате ДТП люди не пострадали, транспортные средства «Киа» и «Лада» получили механические повреждения, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Автоинспекторы на месте ДТП провели замеры, опросили участников, по факту происшествия проводится проверка.

Напомним, что на этом же участке трассы Екатеринбург – Тюмень через 15 минут после первого ДТП произошла авария с участием автобуса с 30 пассажирами и иномаркой «Мазда». «КП-Екатеринбург» узнала подробности этой аварии.