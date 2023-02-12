В ГИБДД рассказали подробности ДТП с автобусом на трассе под Екатеринбургом

Никто из людей в аварии не пострадал. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В ГИБДД рассказали подробности ДТП с пассажирским автобусом, которое произошло в 15:30 12 февраля на 24 километре трассы Екатеринбург – Тюмень.

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области, по предварительной информации 51-летний водитель автобуса «Киа» не выдержал нужную дистанцию до едущего впереди автомобиля «Мазда» под управлением 35-летнего мужчины, и врезался в иномарку.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- В результате ДТП люди не пострадали, транспортные средства получили механические повреждения, - рассказывают «КП-Екатеринбург» в ГИБДД.

Автобус №765а перевозил 30 пассажиров из Слободы Туринской в Екатеринбург. Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.