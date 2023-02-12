В Красноуфимске загорелась квартира в пятиэтажном доме

На тушение пожара выезжали 11 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 12 февраля, в 11:46 на пульт диспетчера поступил тревожный звонок о пожаре в квартире пятиэтажного дома по улице Свободы в Красноуфимске.

По данным МЧС, в квартире на четвертом этаже загорелись домашние вещи на площади в 10 квадратных метров. До приезда пожарных из подъезда самостоятельно эвакуировались четыре жильца дома. На месте ЧП работали 11 спасателей и три пожарных машины.

- Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам спасен один человек, - рассказывают в пресс-службе МЧС.

В 11:54 огонь удалось локализовать, еще через три минуты открытое горение ликвидировали. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 12:30. Никто из жильцов не пострадал.